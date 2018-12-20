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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
20 декабря 18, 15:35
Светлана Лобода взбудоражила сеть пикантным фото
Светлана Лобода
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Украинская певица Светлана Лобода, которая на днях выступили на частной вечеринке в Киеве, взбудоражила поклонников откровенным снимком.
На своей странице в Instagram она разместила фото, на котором позирует полуобнаженной, держа во рту пластиковый стаканчик. Отметим, что черный обтягивающий комбинезон еле прикрывает грудь певицы, а волосы Светланы небрежно собраны в пучок.

"Че будет?", – неоднозначно подписала фото артистка.
 


Подписчики певицы упрекнули Светлану в чрезмерной откровенности. "Что будет не знаю....но, фото, мягко говоря, некрасивое. Лайк не дам", "Мне кажется, не нужно так обнажаться. Ты и так великолепна, без этого всего. Каждая песня, как бомба, каждый клип шедевр", "Уже разделась бы наголо, непристойная", "Слишком откровенно", "Смело однако", – написали в комментариях пользователи сети.

Источник: https://www.segodnya.ua
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