Популярную исполнительницу Светлану Лободу поймали на обмане: оказалось, что она фотошопит свою фигуру.
Многие поклонники пришли в восторг от того, насколько быстро артистка похудела после вторых родов. Однако так ли это на самом деле?
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21 декабря 18, 16:59
Светлану Лободу уличили в обмане. ФОТО
Популярную исполнительницу Светлану Лободу поймали на обмане: оказалось, что она фотошопит свою фигуру.
Многие поклонники пришли в восторг от того, насколько быстро артистка похудела после вторых родов. Однако так ли это на самом деле?
На днях Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, по которому явно видно, что ее ноги и бедра делали более худыми в фоторедакторе.
Об этом свидетельствуют пол и двери, которые “поплыли“. Убедитесь в этом сами:
Подписчики Светланы Лободы сразу же заметили следы фотошопа и раскритиковали ее за это в комментариях:
Светлану Лободу уличили в обмане instagram.com/lobodaofficial
Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко вернулась к работе через 2 недели после родов.
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