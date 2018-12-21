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21 декабря 18, 16:59
Светлану Лободу уличили в обмане. ФОТО
Светлана Лобода
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Украинскую певицу Светлану Лободу подловили на использовании фотошопа.

Популярную исполнительницу Светлану Лободу поймали на обмане: оказалось, что она фотошопит свою фигуру.

Многие поклонники пришли в восторг от того, насколько быстро артистка похудела после вторых родов. Однако так ли это на самом деле?

На днях Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, по которому явно видно, что ее ноги и бедра делали более худыми в фоторедакторе. 

Об этом свидетельствуют пол и двери, которые “поплыли“. Убедитесь в этом сами: 



Подписчики Светланы Лободы сразу же заметили следы фотошопа и раскритиковали ее за это в комментариях: 

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Светлану Лободу уличили в обмане instagram.com/lobodaofficial 

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко вернулась к работе через 2 недели после родов.
bigmir.net
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