Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.58
USD
27.58
RUB
0.41
EUR
31.27
USD
27.40
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 декабря 18, 16:57
Очень странный наряд Тины Кароль за 7200 долларов. ФОТО
Тина Кароль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артистка надела смелый образ, который не очень поняли ее поклонники.
Тина Кароль, пришедшая на церемонию вручения наград музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в мятном платье в бельевом стиле, снова появилась на публике. Новые снимки, на которых запечатлена Тина, были опубликованы на фан-странице артистки в Instagram.

Как сообщается, звезда приняла участие в записи одного из новогодних телешоу. Куда надела экстравагантное многоярусное платье с пышными рукавами, усыпанными воланами.

"Тина Кароль на съемке новогоднего шоу. На ней наряд стоимостью 7200 долларов от бренда Rosamosario: два длинных халата и корсет", – сообщает подпись под фото.

Однако большая часть подписчиков страницы и фанатов самой Кароль такой выбор не оценили:

"Прости, Тина, но мне этот лук не понять", "Настроение: надеть два халата, чтобы потом сверху надеть корсет...", "Тина красавица. И всегда выглядит женственно и стильно, но этот наряд – перебор и клоунада", – пишут пользователи под снимками.





Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Тина Кароль показала подросшего сына
Тина Кароль случайно засветила нижнее белье. ФОТО
Тина Кароль предстала в нежном образе (ФОТО)
Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Светлану Лободу уличили в обмане. ФОТО
noimageАлекс Родригес романтично признался в любви Джей Ло
noimageКейт Хадсон впервые показала новорожденную дочь
noimageМадонна показала фото из юности
noimageЛеся Никитюк удивила откровенным признанием
Лента новостей