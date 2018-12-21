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21 декабря 18, 14:52
Пэрис Хилтон оставит помолвочное кольцо себе
Пэрис Хилтон
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После расставания с Крисом Зилкой, который потребовал вернуть кольцо, Пэрис нашла, что ему ответить.
В ноябре светская львица Пэрис Хилтон отменила свадьбу со своим возлюбленным актером украинского происхождения Крисом Зилкой. Звезда разорвала помолвку после двух лет отношений.

Жених не дал себя обидеть и потребовал вернуть помолвочное кольцо, стоимостью два миллиона долларов. Однако, на днях Пэрис заявила, что не вернет кольцо ни Крису, ни ювелирному дизайнеру, который его сделал.

Наследница империи Хилтон стала гостьей The Jenny McCarthy Show, где и рассказала, что оставит кольцо себе, потому как дизайнер и так получил достаточно денег от бесплатной рекламы, которую она ему предоставила, появляясь на публике.

"Он (дизайнер – ред.) получил миллионы долларов за рекламу, так что кольцо останется у меня", – рассказала Пэрис.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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