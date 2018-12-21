Мадонна показала фото из юности

Артистка знаменита тем, что всегда любила эпатировать публику.





На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивное фото, на котором ей всего 19 лет.





"Мне 19. Жила тогда в Нью-Йорке. Была студенткой школы танцев Марты Грэм. Я подрабатывала натурщицей в художественных школах, таким образом оплачивая аренду квартиры, уроки рисования и фотографии. Многие из этих фотографий были проданы Playboy и Penthouse, когда я стал знаменитой. Фотографы эксплуатировали меня, а общество пыталось осудить за обнаженные фото. В интервью прессе я тогда сказала: "Мне не стыдно", и это попало в заголовки новостей. И это превратилось в сотрудничество с Уорхолом и Харингом! Я являюсь счастливой обладательницей четырех таких картин. Их я получила позже, в качестве свадебного подарка. Вы не можете остановить Искусство, пытаясь опозорить его. Творчество всегда побеждает", – написала Мадонна.











