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21 декабря 18, 15:04
Мадонна показала фото из юности
Мадонна
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Знаменитая певица Мадонна, казалось, уже ничем не сможет удивить своих поклонников.
Артистка знаменита тем, что всегда любила эпатировать публику.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала архивное фото, на котором ей всего 19 лет.

"Мне 19. Жила тогда в Нью-Йорке. Была студенткой школы танцев Марты Грэм. Я подрабатывала натурщицей в художественных школах, таким образом оплачивая аренду квартиры, уроки рисования и фотографии. Многие из этих фотографий были проданы Playboy и Penthouse, когда я стал знаменитой. Фотографы эксплуатировали меня, а общество пыталось осудить за обнаженные фото. В интервью прессе я тогда сказала: "Мне не стыдно", и это попало в заголовки новостей. И это превратилось в сотрудничество с Уорхолом и Харингом! Я являюсь счастливой обладательницей четырех таких картин. Их я получила позже, в качестве свадебного подарка. Вы не можете остановить Искусство, пытаясь опозорить его. Творчество всегда побеждает", – написала Мадонна.



Источник: https://kinoafisha.ua
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