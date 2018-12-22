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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
22 декабря 18, 13:39
Оля Полякова травмировалась в салоне красоты
Оля Полякова
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После инцидента артистка отправилась на корпоратив.
Известная украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками неприятным инцидентом, который случился с ней буквально вчера, 20 декабря. В своих Instagram-сторис артистка рассказала следующее: "Ребята, вы не поверите, чем закончился мой поход в салон красоты. Я ударилась головой об верх машины и теперь лежу под капельницей".

И хоть, по словами певицы, боль у нее прошла не сразу, ей все равно пришлось ехать на корпоратив.

"Несмотря на то, что голова моя болит, корпоратив отработать нужно, ибо люди ждут. Поэтому вот в таком вот состоянии я, после капельницы, еду работать", – прокомментировала Оля.

Источник: https://telegraf.com.ua
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