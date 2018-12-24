Голливудский актер попал в глупую ситуацию из-за розыгрыша

Актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол разыграли своего коллегу Райана Рейнольдса. Фотография грустного Рейнольдса и смеющихся над ним Джекмана и Джилленхола мгновенно стала мемом, отмечают Нескучные новости.





Друзья договорились прийти на вечеринку в тематических рождественских свитерах, однако никто кроме Рейнольдса этого не сделал. Как видно по лицу 42-летнего мужчины на фотографии со встречи, подобные подколы доставляют исполнителю роли Дэдпула много «радости».











