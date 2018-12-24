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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 декабря 18, 13:37
Голливудский актер попал в глупую ситуацию из-за розыгрыша
Райан Рейнольдс
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Друзья договорились прийти на вечеринку в тематических рождественских свитерах, однако никто кроме простодушного канадца этого не сделал
Актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол разыграли своего коллегу Райана Рейнольдса. Фотография грустного Рейнольдса и смеющихся над ним Джекмана и Джилленхола мгновенно стала мемом, отмечают Нескучные новости.

Друзья договорились прийти на вечеринку в тематических рождественских свитерах, однако никто кроме Рейнольдса этого не сделал. Как видно по лицу 42-летнего мужчины на фотографии со встречи, подобные подколы доставляют исполнителю роли Дэдпула много «радости».



Источник: neskuchno-news.com
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