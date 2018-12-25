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Шоу-бизнес
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25 декабря 18, 00:11
Дочь Ани Лорак встречает новогодние праздники без папы
Ани Лорак
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София в Москве, а ее отец в Киеве и вынужден говорить с девочкой по скайпу.

Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу не комментируют бракоразводный процесс, однако активно делятся снимками с дочерью.

24 декабря, в канун католического Рождества, в Киеве состоялось первое заседание по иску певицы о разводе. Однако, супруги в суд не пришли, отправив защищать свои интересы адвокатов.

Певица дала понять, что находится в Москве на съемках российского шоу "Голос", а также нарядила елку в своем доме в российской столице. Мурат Налчаджиоглу находится в Киеве и продолжает заниматься бизнесом. Общается с дочерью он только по скайпу.

Фото: Инстаграм

- Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый Год! – подписала новый снимок в Инстаграм Ани Лорак. Подписчики пожелали артистке в новом году "большого женского счастья".

Сейчас Ани Лорак приезжает в Киев, в основном по работе, выступить на частной вечеринке или сняться на ТВ для новогодней программы.

Мурат вынужден говорить с дочкой по скайпу. 
kp.ua
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