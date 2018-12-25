Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
31.22
USD
27.37
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 декабря 18, 11:14
Худшая и лучшая пластика звезд в этом году. ФОТО
Кендалл Дженнер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
2018 год был явно не годом пластики, потому что звезды ходили на прием к хирургу все предыдущие годы.

Однако остались еще те, кто захотел в себе что-то изменить — об этом как раз и рассказывает наш эксперт.

Комментарии дает пластический хирург, кандидат медицинских наук, член ISAPS, член РОПРЭХ, член IPRAS Георгий Чемянов 
  
Пелагея


«Судя по фотографии, у Пелагии, вероятно, была проведена верхняя блефаропластика. Также косметолог поработал над верхней зоной лица, вколов приличное количество ботокса"

Кендалл Дженнер



«Девушка прекрасна и до, и после. На мой взгляд,Кендалл сделала контурную пластику губ и коррекцию носослезной борозды. Могу предположить, что её откорректировали филлерами».

Юлия Началова



«Мне кажется, что Юлия сделала несколько косметических процедур: ботокс, контурная пластика в области скул и средней зоны лица, а также ввела небольшое количество филлера в области губ».

Карди Би



«На второй фотографии видно, что певица увеличила размер груди. Что касается лица,то подбородок стал заметно острее, вероятно, девушка сделала контурную пластику. У Карди стала уже спинка носа, возможно, не обошлось без пластической коррекции».

Егор Холявин




Бывший участник телепроекта «Дом-2» начал свое преображение в прошлом году и сделал за это время уже более 20 пластических операций. Егор частенько ходил к своему косметологу и, вероятно, колол филлеры. Недавно Холявин сделал круговую подтяжку лица, после которой у молодого человека открылось внутреннее кровотечение и его отвезли в реанимацию.

Источник: cosmo.ru

Ещё по теме:
Звезда "Великолепного века" сильно изменилась после пластики
Как праздновали выпускные Звезды «Лиги смеха»?
Известные звезды, какими вы их и не представляли (ФОТО)
Звезда сериала "Папины дочки" закончила школу (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Наталья Фриске переезжает на Шри-Ланку и открывает бар
noimageВпервые Тимошенко показала внучку. ФОТО
noimageДочь Ани Лорак встречает новогодние праздники без папы
noimageГолливудский актер попал в глупую ситуацию из-за розыгрыша
noimageСандра Буллок призналась в любви известному актеру
Лента новостей