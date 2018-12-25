Худшая и лучшая пластика звезд в этом году. ФОТО

«Судя по фотографии, у Пелагии, вероятно, была проведена верхняя блефаропластика. Также косметолог поработал над верхней зоной лица, вколов приличное количество ботокса"

Кендалл Дженнер





«Девушка прекрасна и до, и после. На мой взгляд,Кендалл сделала контурную пластику губ и коррекцию носослезной борозды. Могу предположить, что её откорректировали филлерами».

Юлия Началова

«Мне кажется, что Юлия сделала несколько косметических процедур: ботокс, контурная пластика в области скул и средней зоны лица, а также ввела небольшое количество филлера в области губ».

Карди Би

«На второй фотографии видно, что певица увеличила размер груди. Что касается лица,то подбородок стал заметно острее, вероятно, девушка сделала контурную пластику. У Карди стала уже спинка носа, возможно, не обошлось без пластической коррекции».

Егор Холявин

Бывший участник телепроекта «Дом-2» начал свое преображение в прошлом году и сделал за это время уже более 20 пластических операций. Егор частенько ходил к своему косметологу и, вероятно, колол филлеры. Недавно Холявин сделал круговую подтяжку лица, после которой у молодого человека открылось внутреннее кровотечение и его отвезли в реанимацию.

Источник: cosmo.ru

