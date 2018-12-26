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Шоу-бизнес
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26 декабря 18, 11:53
Начался суд по разводу Ани Лорак
Ани Лорак,Мурат Налчаджиоглу
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Рассмотрение началось с подачи адвокатов о проведении заседаний в закрытом режиме без допуска посторонних лиц.
В Шевченковском районном суде Киева 24 декабря началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу, сообщает ТСН.

В суде присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы Лорак и Налчаджиоглу.

Рассмотрение началось с подачи адвокатов о проведении заседаний в закрытом режиме без допуска посторонних лиц, в том числе и прессы. Суд удовлетворил ходатайство - дело рассматривают за закрытыми дверями.

Никаких комментариев относительно дела адвокаты Лорак и Мурата не предоставили, ссылаясь на запрет от клиентов.

Тем времемнем, Ани Лорак в Instagram опубликовала селфи в машине. Подписчики отметили, что певица очень грустная.



Источник: https://korrespondent.net
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