Начался суд по разводу Ани Лорак

В Шевченковском районном суде Киева 24 декабря началось рассмотрение иска Ани Лорак о разводе с Муратом Налчаджиоглу, сообщает ТСН.





В суде присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы Лорак и Налчаджиоглу.





Рассмотрение началось с подачи адвокатов о проведении заседаний в закрытом режиме без допуска посторонних лиц, в том числе и прессы. Суд удовлетворил ходатайство - дело рассматривают за закрытыми дверями.





Никаких комментариев относительно дела адвокаты Лорак и Мурата не предоставили, ссылаясь на запрет от клиентов.





Тем времемнем, Ани Лорак в Instagram опубликовала селфи в машине. Подписчики отметили, что певица очень грустная.











