Чтобы в 52 выглядеть на 30. Секреты Синди Кроуфорд

Американка Синди Кроуфорд – супермодель, ведущая MTV и мать Кайи Гербер, в свои 52 выглядит всего на 30. Несмотря на то, что модельную карьеру Синди завершила много лет назад, она все еще выходит на подиум, снимается для рекламных кампаний и является безусловным примером красоты, молодости и стиля. В интервью изданию The Cut звезда поделилась своими секретами питания и тренировок.









Утро Кроуфорд начинает с завтрака в виде смеси миндального молока, кусочка банана, чашки шпината, мяты, какао, шепотки японского чая матча и небольшого количества протеина. Трапезу знаменитость проводит с видом а океан: «Я живу в Малибу около пляжа, поэтому первое, что делаю после пробуждения – это иду на улицу. Смотрю на океан, восход солнца. Это время, когда никто не тревожит меня, поэтому я могу настроится и подумать», – говорит Синди. Рацион телеведущей на 80% состоит из полезной еды: рыбы, овощей и белковых продуктов. Она признается, что иногда может позволить себе пиццу, однако сжигает калории с помощью регулярных занятий спортом.













Тренировки занимают у модели 20 минут в день. Любимое кардио – прыжки на батуте, беговая дорожка, эллипс или быстрая ходьба на свежем воздухе. Этому Кроуфорд уделяет минимум три часа в неделю, а сразу после – делает простые упражнения, среди которых: выпады, приседания и отжимания. «Когда я была моложе, то меня волновала лишь фигура. Я говорила себе: «Если влезу в узкие джинсы – я прекрасна». Сейчас я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Моя подруга считает, что в нашем возрасте это обязательно. Когда я живу в Калифорнии, то придерживаюсь режима, но в путешествиях с дочерью по Европе – просто наслаждаюсь длительными прогулками».













Секрет модели в том, что она придерживается правильного питания, регулярно занимается спортом, много гуляет пешком, пьет минимум два литра воды ежедневно и принимает свой возраст как данность. Модель в одном из ранних интервью признавалась, что не пытается выглядеть моложе свои лет. По ее мнению, это смешно и неоправданно.





