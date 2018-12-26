Семейство Кардашьян представило рождественскую открытку 2019

Новое фото Ким опубликовала на своей странице в Instagram. Однако на нем нет матери звездного семейства и Кендалл Дженнер.





Кардашян объяснила их отсутствие в подписи к фото.





"Мы делали эту фотографию в последний момент – во всем виноваты наши с мужем напряженные рабочие графики. Тогда мы поняли, что лучше всего будет сфотографировать всех детей нашего большого семейства, поэтому пригласили малышей провести с нами фотосессию. С Кендалл и мамой мы встретились сразу после этого. Счастливого Рождества от всей нашей семьи!" – заявила жена Канье Уэста.





На открытке сестры позируют в белых одеждах со своими детьми: Ким – с сыном Сейнт и дочерьми Норт и Чикаго, Кайли прижала дочь Сторми, а Кортни изображена с дочерью Пенелопой и сыновьями Мэйсоном и Рейном, Хлои – с дочкой Тру. Кроме того, на снимке еще есть общая дочь Роба Кардашян и Блэк Чайни – 2-летняя Дрим.











