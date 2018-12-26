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26 декабря 18, 12:59
Журнал GQ назвал самого стильного мужчину уходящего года
Ник Джонас
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Популярный журнал GQ выбрал самого стильного мужчину 2018 года: им стал американский певец и муж актрисы Приянки Чопры, Ник Джонас.
В сети пользователям предложили проголосовать и выбрать из 64 претендентов самого стильного мужчину года. Среди главных конкурентов певца стали актеры Джефф Голдблюм, Райан Рейнольдс и музыкант Джон Ледженд. Что интересно, как говорится в издании, музыкант получил звание из-за того, что в этом году у него была свадьба с индийской актрисой Приянкой Чопрой, за которой следил весь мир. Отмечается, что Ник смотрелся органично и в классическом костюме, и в индийском традиционном наряде.


 
"Сейчас, как и раньше, мне хотелось только одного – быть стильным. Не просто стильным, а самым стильным. И несмотря на то, что достижение цели заняло 26 лет, я счастлив наконец получить награду за свое неустанное стремление – быть стильным".

Новоиспеченная жена Приянка Чопра также публично поздравила мужа.



"Для меня честь целовать самого стильного мужчину на планете. Пусть боги стиля всегда светят на тебя, любовь моя", – написала актриса.

Источник: https://telegraf.com.ua
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