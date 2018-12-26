Журнал GQ назвал самого стильного мужчину уходящего года

В сети пользователям предложили проголосовать и выбрать из 64 претендентов самого стильного мужчину года. Среди главных конкурентов певца стали актеры Джефф Голдблюм, Райан Рейнольдс и музыкант Джон Ледженд. Что интересно, как говорится в издании, музыкант получил звание из-за того, что в этом году у него была свадьба с индийской актрисой Приянкой Чопрой, за которой следил весь мир. Отмечается, что Ник смотрелся органично и в классическом костюме, и в индийском традиционном наряде.









"Сейчас, как и раньше, мне хотелось только одного – быть стильным. Не просто стильным, а самым стильным. И несмотря на то, что достижение цели заняло 26 лет, я счастлив наконец получить награду за свое неустанное стремление – быть стильным".





Новоиспеченная жена Приянка Чопра также публично поздравила мужа.













"Для меня честь целовать самого стильного мужчину на планете. Пусть боги стиля всегда светят на тебя, любовь моя", – написала актриса.



