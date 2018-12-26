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26 декабря 18, 13:45
Зеленский прокомментировал свое выдвижение в президенты
Владимир Зеленский
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Украинский актер и комик Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году.
Он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что мнение семьи будет для него ключевым в принятии решения.

"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек... Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему... Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения", - заявил Зеленский.

Источник: https://kinoafisha.ua
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