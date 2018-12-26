Зеленский прокомментировал свое выдвижение в президенты

Он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.





"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - сказал Зеленский.





Он также отметил, что мнение семьи будет для него ключевым в принятии решения.





"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек... Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему... Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения", - заявил Зеленский.



