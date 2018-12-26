Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.31
USD
27.43
RUB
0.40
EUR
30.99
USD
27.23
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 18, 13:50
Дрю Бэрримор похвасталась результатами похудения
Дрю Бэрримор
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дрю Бэрримор относится к числу актрис, которые склонны к полноте.
 Но, похоже, она начала побеждать в этой неравной и трудной борьбе. 43-летняя знаменитость похвасталась отличным результатом – ей удалось сбросить 10 кг за три месяца специальной диеты и упражнений, хотя раньше звезда "Ангелов Чарли" открыто выступала за бодипозитив.

Результатами проделанной с тренером работы Бэрримор поделилась с подписчиками в Instagram. Поклонники с восторгом отнеслись к преображению звезды и похвалили ее за упорный труд. Ранее же Дрю утверждала, что нужно принимать и любить себя такой, какая ты есть, а не мучать организм диетами. Но после предложения сняться в сериале "Диета из Санта-Клариты", в котором она играет девушку, превращающуюся в зомби и поедающую много сырого мяса, Бэрримор передумала и пошла на условия продюсеров.

"Я была настроена очень решительно и не давала себе никаких поблажек, – рассказывает Дрю. – Все то время, что я худела, я плакала и мечтала о пицце. В общем-то, сейчас я делаю то же самое". Актриса призналась, что планировала вернуться к привычному образу жизни после съемок, однако потом решила дать себе шанс пожить в более комфортном для нее весе.



До                                                                       После

Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Дрю Бэрримор рассказала о зависимости от кокаина в 12 лет
Маша Ефросинина показала, как выглядела до похудения
Тина Кароль оказалась родственницей известной актрисы
Египетскую актрису ждет 5 лет тюрьмы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева опубликовала совместное фото с мужем
noimageЕва Лонгория умилила нежным фото с 6-месячным сыном
noimageОльга Сумская поразила схожестью со старшей (ФОТО)
noimageАнджелина Джоли вместе с детьми посетила супермаркет
noimageЗеленский прокомментировал свое выдвижение в президенты
Лента новостей