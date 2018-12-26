Дрю Бэрримор похвасталась результатами похудения

Но, похоже, она начала побеждать в этой неравной и трудной борьбе. 43-летняя знаменитость похвасталась отличным результатом – ей удалось сбросить 10 кг за три месяца специальной диеты и упражнений, хотя раньше звезда "Ангелов Чарли" открыто выступала за бодипозитив.





Результатами проделанной с тренером работы Бэрримор поделилась с подписчиками в Instagram. Поклонники с восторгом отнеслись к преображению звезды и похвалили ее за упорный труд. Ранее же Дрю утверждала, что нужно принимать и любить себя такой, какая ты есть, а не мучать организм диетами. Но после предложения сняться в сериале "Диета из Санта-Клариты", в котором она играет девушку, превращающуюся в зомби и поедающую много сырого мяса, Бэрримор передумала и пошла на условия продюсеров.





"Я была настроена очень решительно и не давала себе никаких поблажек, – рассказывает Дрю. – Все то время, что я худела, я плакала и мечтала о пицце. В общем-то, сейчас я делаю то же самое". Актриса призналась, что планировала вернуться к привычному образу жизни после съемок, однако потом решила дать себе шанс пожить в более комфортном для нее весе.













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