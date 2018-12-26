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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 декабря 18, 13:53
Ева Лонгория умилила нежным фото с 6-месячным сыном
Ева Лонгория
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По мнению поклонников, такой счастливой, как после рождения малыша, Ева Лонгория не выглядела никогда.
19 июня в жизни звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" произошло радостное и долгожданное событие: Ева Лонгория впервые стала мамой, подарив своему супругу Хосе Антонио Бастону сына Сантьяго. С тех пор актриса регулярно делится с поклонниками своими ощущениями от материнства и нежными фотографиями с малышом, на которых всегда выглядит невероятно счастливой.

Не смогла не запечатлить Лонгория и маленький юбилей крохи - на днях Сантьяго исполнилось шесть месяцев. В честь этого Ева опубликовала в Instagram трогательный пост, который сопроводила совместным фото с сыном:

"Мой сладкий ангел, тебе сегодня 6 месяцев, а такое ощущение, что ты только вчера родился! Хотя я не могу вспомнить свою жизнь без тебя. Твой смех растопил мое сердце так сильно, что ты об этом наверняка никогда не узнаешь. Я люблю тебя, мой красавец".







Источник: https://kinoafisha.ua
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