Ева Лонгория умилила нежным фото с 6-месячным сыном

19 июня в жизни звезды сериала "Отчаянные домохозяйки" произошло радостное и долгожданное событие: Ева Лонгория впервые стала мамой, подарив своему супругу Хосе Антонио Бастону сына Сантьяго. С тех пор актриса регулярно делится с поклонниками своими ощущениями от материнства и нежными фотографиями с малышом, на которых всегда выглядит невероятно счастливой.





Не смогла не запечатлить Лонгория и маленький юбилей крохи - на днях Сантьяго исполнилось шесть месяцев. В честь этого Ева опубликовала в Instagram трогательный пост, который сопроводила совместным фото с сыном:





"Мой сладкий ангел, тебе сегодня 6 месяцев, а такое ощущение, что ты только вчера родился! Хотя я не могу вспомнить свою жизнь без тебя. Твой смех растопил мое сердце так сильно, что ты об этом наверняка никогда не узнаешь. Я люблю тебя, мой красавец".



























