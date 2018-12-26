Вера Брежнева опубликовала совместное фото с мужем

С годами публика привыкла к звездной паре, однако они по-прежнему скрывают свои отношения и оберегают личную жизнь от чрезмерного внимания, потому практически не выходят вместе с свет и не публикуют совместные фото.





Лишь изредка Вера делает исключения, и публикует в сети снимки с любимым мужем. Так, сегодня звездные супруги посетили шоу Ивана Урганта. Именно там было сделано совместное фото пары, которое появилось на личной странице Брежневой в Instagram.





"Двое на одного, или как мы у "Вечерний Ургант" приходили. Обещаю, будет красиво", - подписала фото Вера, на котором запечатлена рядом с супругом.











