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26 декабря 18, 18:12
Шоу "Орел и Решка" закончило "перезагрузку"
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На канале "Интер" выйдет последний выпуск тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка": узнайте, когда.

В это воскресенье, 30 декабря, в 11:00 на “Интере“ выйдет финальный выпуск тревел-шоу “Орел и Решка. Перезагрузка“.

2 года, 3 сезона, 81 выпуск, тысячи километров, море впечатлений, неожиданных открытий и ярких приключений... Проект заканчивает “Перезагрузку“ самых интересных городов и стран мира.

“Орел и Решка. Перезагрузка“, которая стартовала в эфире “Интера“ в марте 2017 года, с первых программ завоевала любовь телезрителей. 


Тогда еще малоизвестные в телевизионном мире Настя Ивлеева и Антон Птушкин, которого потом сменил Евсей Ковалев, отправились в путешествие по городам, где уже однажды побывали другие ведущие легендарного шоу. Антон Птушкин пресс-служба канала Интер 

Идея проекта заключалась в том, чтобы показать, что изменилось в городах за несколько лет, какие новые достопримечательности и развлечения там появились. Главной целью “Перезагрузки“ было доказать, что двух одинаковых путешествий не существует. 

Путешествия команды “Орел и Решка. Перезагрузка“ заканчиваются на Сейшелах. Настя Ивлеева и Евсей Ковалев проведут последний уикенд и встретят Новый год в настоящем раю – в месте, где самый чистый песок и самая голубая вода. А что же дальше? Увидят ли зрители полюбившихся ведущих снова? Настя Ивлеева говорит: 

"Мне кажется, что “Орел и Решка“ никогда и ни для кого из ведущих не заканчивается. Что уж говорить о возвращении многих на разовые путешествия или в специальные сезоны. Как, например, Коля Серга триумфально вернулся в “Морской сезон“. Так что, кто знает... "


Настя Ивлеева пресс-служба канала Интер 

А вот Евсей Ковалев признался, что его в тревел-шоу “Орел и Решка“ больше не будет. Парень рассказал, что работает над новым проектом, который сейчас забирает все его мысли и время, и собирается все-таки закончить свой собственный YouTube-проект о путешествиях по миру без денег. Какой сюрприз ждет телезрителей и поклонников популярного тревел-шоу? Зрители узнают уже совсем скоро.
bigmir.net
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