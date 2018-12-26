Анна Седокова пришла к Андрею Малахову с детьми

Анна Седокова стала героиней ток-шоу Андрея Малахова и рассказала о своих двух судах.

36-летняя певица привела на передачу полуторагодовалого сына Гектора и дочь-подростка Алину. Шестилетней дочери певицы Моники не было, так как согласно мировому соглашению с ее отцом Максимом Чернявским девочке запрещен въезд в Россию. Сейчас она живет в США.

- Вы спросите, а какие у нас сейчас отношения, а хорошие, - заявила Анна Седокова, говоря о втором муже-бизнесмене.

Экс-солистка "Виагры" объяснила, что у нее перед глазами пример вечно ссорящихся родителей, поэтому она решила пойти на уступки ради своих детей.

Также Анна говорила о втором судебном процессе, который недавно прошел в Киеве. Аппелляционный суд признал право дочери Седовой на квартиру Валентина Белькевича – первого мужа Анны, футболиста "Динамо". Певица поблагодарила родителей спортсмена за поддержку. По ее словам, именно они сказали ей: "Аня, ты должна бороться".

Из-за судебных процессов Седокова назвала 2018 год самым ужасным в своей жизни.

Имя отца своего третьего ребенка – полуторагодовалого Гектора – певица так и не назвала. Поддержать Седовоку на шоу пришли ее подруги Наталья Рудова и Ида Галич.