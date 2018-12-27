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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 18, 11:44
Хайден Панеттьери удивила новыми изменениями во внешности
Хайден Панеттьери
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На днях новый бойфренд актрисы показал кадры со звездой, на которых видно, как она изменила прическу.
Роман Хайден Панеттьери и Брайана Хикерсона стал едва ли не самой обсуждаемой темой в Голливуде. Поэтому каждый выход влюбленных попадал в камеры папарацци, а страница начинающего актера оказалась под прицелом журналистов.

На днях Брайан Хикерсон показал очередное видео с Хайди. Перед камерой она предстала с новой прической: звезда сделала волнистые волосы и осветила их. Кроме этого, Хайден Панеттьери существенно поправилась.



"А у меня тут голдендудль на Рождество", – лаконично написал Брайан Хикерсон.

Стоит отметить, что актриса крайне редко пользуется косметикой и выглядит несколько неряшливо. Из-за такого внешнего вида и агрессивное поведение родственники Хайден Панеттьери очень обеспокоены. По словам инсайдеров, роман с Брайаном вредит ей: звезда употребляет слишком много алкоголя и ведет себя странно. Зато сам Брайан Хикерсон заявил, что Хайден чувствует себя хорошо, а их отношения очень крепкие.

Источник: https://telegraf.com.ua
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