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27 декабря 18, 11:46
Катя Осадчая с Юрием Горбуновым покаталась на коньках
Катя Осадчая
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Катя отправилась на один из столичных катков, где с удовольствием покаталась на коньках.
Телеведущие активно и с пользой провели время.

Последние дни Катю Осадчую смело можно назвать зимним трендсеттером – что ни день, то новый пуховик. Буквально на днях телеведущая поздравила католиков с прошедшим Рождеством в блестящем бронзовом. А тут уже похвасталась новым, на этот раз красным.

На лед популярная телеведущая надела широкие короткие джинсы, голубой свитер с высоким горлом, синюю шапку и красный стеганный пуховик. Примечательно, что компанию звезде составил ее муж Юрий Горбунов. 

"Зимние радости! В пять лет меня родители отдали на фигурное катание, но фигуристки из меня не вышло – таких высоких чемпионок не бывает. Но я неплохо научилась кататься на коньках и это умение со мной осталось на всю жизнь. P.S. Коньки хоккейные, поскольку моего размера не нашлось", – подписала снимки Катя.





Источник: https://telegraf.com.ua
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