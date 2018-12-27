Ева Лонгория нарядила сына в костюм Санта Клауса

Актриса, которая долгое время мечтала о детях, теперь всецело посвящает себя уходу и воспитанию малыша. Об этом свидетельствуют многочисленные фото в личном микроблоге звезды, на которых видно, что она берет сына на работу, в путешествия и проводит с малышом все самые важные дни своей жизни. В том числе, конечно же, праздники.





В канун Рождества Ева опубликовала в сети умилительное фото, на котором приодела малыша Санти в Санта Клауса. Красный костюм, праздничный колпак и невероятная улыбка - какой все же замечательный мальчик. Настоящая радость для мамы!



























