Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.11
USD
27.27
RUB
0.40
EUR
31.23
USD
27.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 18, 15:55
Ева Лонгория нарядила сына в костюм Санта Клауса
Ева Лонгория
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рождение сына кардинально изменило жизнь Евы Лонгории.
Актриса, которая долгое время мечтала о детях, теперь всецело посвящает себя уходу и воспитанию малыша. Об этом свидетельствуют многочисленные фото в личном микроблоге звезды, на которых видно, что она берет сына на работу, в путешествия и проводит с малышом все самые важные дни своей жизни. В том числе, конечно же, праздники.

В канун Рождества Ева опубликовала в сети умилительное фото, на котором приодела малыша Санти в Санта Клауса. Красный костюм, праздничный колпак и невероятная улыбка - какой все же замечательный мальчик. Настоящая радость для мамы!







Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Ева Лонгория показала фигуру впервые после родов
Ева Лонгория показала миру своего месячного сына
Ева Лонгория на прогулке с сыном (ФОТО)
Ева Лонгория показала фото 4-месячного сына
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева опозорила мужа на шоу Урганта (ВИДЕО)
noimageАхтем Сейтаблаев выдает замуж старшую дочь Назли
noimageДжамала показала фото подросшего сына
noimageМайли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились
noimageДженнифер Лопес о своем отношении к мужчинам
Лента новостей