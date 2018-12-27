Владимир Зеленский показал редкое фото с супругой

Фотография супружеской пары очень быстро попала в группу Зеленского в Instagram. В кадре Владимир и Елена мило улыбаются, прижимаясь друг к другу. Супруга актера для мероприятия выбрала элегантный наряд: серые брюки в полоску и яркую блузку с оригинальным рисунком. Сдержанный макияж и волнистые волосы дополнили образ. Зеленский гармонично соответствовал возлюбленной, на нем был коричневый костюм и горчичный гольф.





Муж и жена произвели впечатления на поклонников и получили массу лестных комментариев: "Какие прекрасные", "Замечательные", "Как редко мы видим такие фото", "Счастливые", "Владимир, у Вас безумно красивая жена".











