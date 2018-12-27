Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.11
USD
27.27
RUB
0.40
EUR
31.23
USD
27.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 18, 15:56
Владимир Зеленский показал редкое фото с супругой
Владимир Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский шоумен Владимир Зеленский крайне редко появляется на публике со своей второй половинкой. Но на допремьерный показ фильма "Я, Ты, Он, Она" комик пришел с женой Еленой.
Фотография супружеской пары очень быстро попала в группу Зеленского в Instagram. В кадре Владимир и Елена мило улыбаются, прижимаясь друг к другу. Супруга актера для мероприятия выбрала элегантный наряд: серые брюки в полоску и яркую блузку с оригинальным рисунком. Сдержанный макияж и волнистые волосы дополнили образ. Зеленский гармонично соответствовал возлюбленной, на нем был коричневый костюм и горчичный гольф.

Муж и жена произвели впечатления на поклонников и получили массу лестных комментариев: "Какие прекрасные", "Замечательные", "Как редко мы видим такие фото", "Счастливые", "Владимир, у Вас безумно красивая жена".



Источник: https://kinoafisha.ua
Ещё по теме:
Антин Мухарский снова жалуется на Снежану Егорову
Зеленский сделал громкое заявление на похоронах депутата
Владимир Зеленский рассказал о своем увлечении
Супруга Влада Ямы опубликовала пикантный снимок
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева опозорила мужа на шоу Урганта (ВИДЕО)
noimageАхтем Сейтаблаев выдает замуж старшую дочь Назли
noimageДжамала показала фото подросшего сына
noimageМайли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились
noimageДженнифер Лопес о своем отношении к мужчинам
Лента новостей