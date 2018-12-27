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Шоу-бизнес
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27 декабря 18, 15:59
Дженнифер Лопес о своем отношении к мужчинам
Дженнифер Лопес
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Дженнифер Лопес считает, что мужчины "более хрупкие и чувствительные", чем женщины.
Популярная 49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес в новом интервью для известного журнала Vanity Fair снова высказалась о своем отношении к мужчинам. По словам знаменитости, она достаточно четко ориентируется в тонких мужских эго и поэтому сильным полом считает именно дам. "Говорят, что женщины более хрупкий, чувствительный пол, но я думаю, правда в том, что мужчины гораздо более хрупкие и чувствительные, они чаще не уверены в себе и не чувствуют себя в безопасности", — сказала Лопес.

Как передают СМИ, поклонники были не в восторге от таких слов Дженнифер. "Она рискует остаться без жениха с такой жесткой позицией!", — заявили фанаты в Сети. Напомним, что певица уже два года встречается с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом.

Источник: https://kinoafisha.ua
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