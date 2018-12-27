Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились

Зарубежные СМИ сообщили, что 26-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт сыграли тайную свадьбу. Фото и подробности далее в материале.





Недавно в СМИ ходили слухи, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили отложить свадьбу, но вопреки всем сплетням пара все-таки связала себя узами брака. А подтверждением тому стали первые снимки с торжества, которое проходило в загородном доме.





Так, один из друзей пары в Инстаграм-сториз поделился кадрами с церемонии бракосочетания. На первом фото можно заметить Лиама в костюме с бутоньеркой, который поднимает тост вместе с друзьями и старшим братом Крисом. А на втором — большие шары в виде букв с говорящими надписями "Мистер" и "Миссис".





На другом же кадре Лиам и Майли собираются резать праздничный торт. При этом певица одета в белое платье, напоминающее свадебное.





Сами молодожены пока не прокомментировали новость о своей женитьбе. Однако мы следим за обновлениями по теме. Также напомним, что отношения Майли Сайрус и Лиама Хемсворта завязались в 2009 году. Спустя три года возлюбленные объявили о помолвке. Однако в 2013-м пара разорвала отношения. Впрочем, уже в 2016-м знаменитости вновь сошлись и заявили о намерении пожениться. А теперь мы поздравляем молодоженов!



















