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27 декабря 18, 16:00
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
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Похоже, в Голливуде на одну звездную семью стало больше!
Зарубежные СМИ сообщили, что 26-летняя Майли Сайрус и 28-летний Лиам Хемсворт сыграли тайную свадьбу. Фото и подробности далее в материале.

Недавно в СМИ ходили слухи, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили отложить свадьбу, но вопреки всем сплетням пара все-таки связала себя узами брака. А подтверждением тому стали первые снимки с торжества, которое проходило в загородном доме.

Так, один из друзей пары в Инстаграм-сториз поделился кадрами с церемонии бракосочетания. На первом фото можно заметить Лиама в костюме с бутоньеркой, который поднимает тост вместе с друзьями и старшим братом Крисом. А на втором — большие шары в виде букв с говорящими надписями "Мистер" и "Миссис".

На другом же кадре Лиам и Майли собираются резать праздничный торт. При этом певица одета в белое платье, напоминающее свадебное.

Сами молодожены пока не прокомментировали новость о своей женитьбе. Однако мы следим за обновлениями по теме. Также напомним, что отношения Майли Сайрус и Лиама Хемсворта завязались в 2009 году. Спустя три года возлюбленные объявили о помолвке. Однако в 2013-м пара разорвала отношения. Впрочем, уже в 2016-м знаменитости вновь сошлись и заявили о намерении пожениться. А теперь мы поздравляем молодоженов!





Источник: https://kinoafisha.ua
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