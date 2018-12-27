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27 декабря 18, 16:04
Джамала показала фото подросшего сына
Джамала
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Ребенку артистки исполнилось девять месяцев.
Украинская певица Джамала, которая рассказала о послеродовой депрессии и материнстве, поделилась важным событием в ее жизни. Сегодня, 27 декабря, сыну певицы и ее мужа Бекира Сулейманова Эмиру-Рахману исполнилось девять месяцев.

Радостной новостью с поклонниками звезда поделилась в Instagram. Знаменитая мама запостила трогательное черно-белое фото, где изображена с подросшим ребенком.



"9 месяцев – очень важная дата для человека. В момент, когда узнаешь, что в тебе зародилась новая жизнь, счет начинает идти на недели. И все равно ты все время держишь в голове 9 месяцев, как срок чуда! Оно происходит! Слава Богу! А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", – прокомментировала снимок Джамала.



Муж артистки Бекир также разместил фотографию, где предстает вместе с возлюбленной и их сыном. "9 месяцев. Человек растет по часам. Сегодня попросил нас найти ему на лето подработку. Так что, друзья, имейте в виду, если что-то появится", – написал под постом Бекир.

Источник: https://www.segodnya.ua
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