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27 декабря 18, 16:07
Ахтем Сейтаблаев выдает замуж старшую дочь Назли
Ахтем Сейтаблаев
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Дочь известного украинского режиссера выходит замуж.
Известный украинский и крымскотатарский режиссер Ахтем Сейтаблаев поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 23-летняя Назли, выходит замуж. 

Сейтаблаев опубликовал первое фото с помолвки дочери. На снимке счастливая девушка в платье с цветочным узором позирует на фоне коробочки с обручальным кольцом и большого количества букетов.



"Немного странное чувство, когда твою дочку засватали", – подписал снимок Ахтем и продублировал надпись на крымскотатарском языке.

Режиссер нашумевшего фильма "Киборги" рассказал поклонникам, что его дочь получила предложение от своего возлюбленного и ответила согласием.

"Счастья молодоженам и божьего благословения", "Ничего себе, какая красавица! Счастья ей!", "Искренне поздравляю", "Очень красивая", "Пусть будет счастлива", "Когда мою дочь сосватали, я была растеряна, так как еще сама не выросла, а уже дочь замуж отдаю", – написали подписчики Сейтаблаева в комментариях к посту.

Источник: https://www.segodnya.ua
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