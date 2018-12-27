Ахтем Сейтаблаев выдает замуж старшую дочь Назли

Известный украинский и крымскотатарский режиссер Ахтем Сейтаблаев поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 23-летняя Назли, выходит замуж.





Сейтаблаев опубликовал первое фото с помолвки дочери. На снимке счастливая девушка в платье с цветочным узором позирует на фоне коробочки с обручальным кольцом и большого количества букетов.













"Немного странное чувство, когда твою дочку засватали", – подписал снимок Ахтем и продублировал надпись на крымскотатарском языке.





Режиссер нашумевшего фильма "Киборги" рассказал поклонникам, что его дочь получила предложение от своего возлюбленного и ответила согласием.





"Счастья молодоженам и божьего благословения", "Ничего себе, какая красавица! Счастья ей!", "Искренне поздравляю", "Очень красивая", "Пусть будет счастлива", "Когда мою дочь сосватали, я была растеряна, так как еще сама не выросла, а уже дочь замуж отдаю", – написали подписчики Сейтаблаева в комментариях к посту.



