Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.11
USD
27.27
RUB
0.40
EUR
31.23
USD
27.47
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 декабря 18, 16:09
Вера Брежнева опозорила мужа на шоу Урганта (ВИДЕО)
Вера Брежнева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Артистка постоянно перебивала мужа и пыталась высказаться.
Известная украинская певица Вера Брежнева, которая является супругой композитора Константина Меладзе, попала под шквал критики из-за того, что вела себя не совсем прилично во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении.

Артистка постоянно перебивала мужа и пыталась высказаться. Эти манеры исполнительницы не понравились зрителям. Под соответствующим видео в YouTube появились нелестные комментарии.

"Что-то Брежнева в неадеквате, не?", "Как-будто под кайфом", "Полный колхоз", "Неудачное платье", "Стыдно, Вера, должно быть стыдно", "В 36 лет выглядит на 50", – написали пользователи.




Источник: https://www.segodnya.ua
Ещё по теме:
Вера Брежнева вызвала споры в сети провокационным снимком
Вера Брежнева показала лицо без макияжа (ФОТО)
Брежнева показала новое селфи с дочерью
Вера Брежнева показала архивный снимок своей большой семьи
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ахтем Сейтаблаев выдает замуж старшую дочь Назли
noimageДжамала показала фото подросшего сына
noimageМайли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно поженились
noimageДженнифер Лопес о своем отношении к мужчинам
noimageВладимир Зеленский показал редкое фото с супругой
Лента новостей