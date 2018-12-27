Вера Брежнева опозорила мужа на шоу Урганта (ВИДЕО)

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая является супругой композитора Константина Меладзе, попала под шквал критики из-за того, что вела себя не совсем прилично во время шоу "Вечерний Ургант" на российском телевидении.





Артистка постоянно перебивала мужа и пыталась высказаться. Эти манеры исполнительницы не понравились зрителям. Под соответствующим видео в YouTube появились нелестные комментарии.





"Что-то Брежнева в неадеквате, не?", "Как-будто под кайфом", "Полный колхоз", "Неудачное платье", "Стыдно, Вера, должно быть стыдно", "В 36 лет выглядит на 50", – написали пользователи.











