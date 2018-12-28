Dzidzio избили в Киеве среди белого дня

Украинского музыканта Михаила Хому более известного как Dzidzio избили. Инцидент произошел в пятницу, 28 декабря, около 10 часов утра. Об этом сообщила представитель музыканта Лилия Слюсар на своей странице в Facebook.





Дзидзьо приехал для выступления в утреннем шоу одной из столичных радиостанций.





app-facebook Лілія Слюсар UPD. 11:16 Михайлу нанесені тілесні ушкодження. Нападники зникли з місця інциденту.

З інцидентом розбирається поліція і стан Михайла встановлює швидка допомога.

Наразі можу коментувати телефоном 0970161777 Ранок не завжди буває добрий. …





Также сообщается, что на музыканта напала группа неизвестных, которые затем скрылись на двух черных внедорожниках. Полиция объявила план перехват, сообщают Вести.





По данным издания, разыскиваются автомобили Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz GLS350 с номерными знаками АІ 9441 НЕ и ВІ 3335 ВО соответственно.









Также есть информация, что певец получил серьезные травмы. Насколько она соответствует действительности - будет известно позже.





