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28 декабря 18, 12:48
Dzidzio избили в Киеве среди белого дня
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На украинского музыканта напали несколько неизвестных и скрылись на двух внедорожниках.
Украинского музыканта Михаила Хому более известного как Dzidzio избили. Инцидент произошел в пятницу, 28 декабря, около 10 часов утра. Об этом сообщила представитель музыканта Лилия Слюсар на своей странице в Facebook.

Дзидзьо приехал для выступления в утреннем шоу одной из столичных радиостанций.

Лілія Слюсар

UPD. 11:16 Михайлу нанесені тілесні ушкодження. Нападники зникли з місця інциденту. 
З інцидентом розбирається поліція і стан Михайла встановлює швидка допомога. 
Наразі можу коментувати телефоном 0970161777

Ранок не завжди буває добрий. 


Также сообщается, что на музыканта напала группа неизвестных, которые затем скрылись на двух черных внедорожниках. Полиция объявила план перехват, сообщают Вести.

По данным издания, разыскиваются автомобили Mercedes-Benz GL350 и Mercedes-Benz GLS350 с номерными знаками АІ 9441 НЕ и ВІ 3335 ВО соответственно.


Также есть информация, что певец получил серьезные травмы. Насколько она соответствует действительности - будет известно позже.

Источник: https://korrespondent.net
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