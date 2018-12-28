Сеть обсуждает странный образ Мелании Трамп. ФОТО

Чтобы надеть такие брюки, нужно обладать долей смелости.





Мелания и Дональд Трамп, внезапно побывавшие на одной из военных баз в Ираке, вернулись в Америку. Папарацци запечатлели президентскую чету во время выхода из вертолета, приземлившегося на площадке у Белого дома.





Для возвращения домой 48-летняя первая леди США надела теплое изумрудное пальто с поясом, а также кожаные брюки светло-коричневого цвета. Которые издали вполне можно было и не заметить, решив, что на Мелании надета одна лишь верхняя одежда.





Дополнили смелый образ госпожи Трамп туфли на каблуке под цвет брюк и солнцезащитные очки в крупной оправе.



















