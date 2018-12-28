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28 декабря 18, 13:33
Сеть обсуждает странный образ Мелании Трамп. ФОТО
Дональд Трамп и его жена Мелания
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Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания вернулись в Вашингтон.
Чтобы надеть такие брюки, нужно обладать долей смелости.

Мелания и Дональд Трамп, внезапно побывавшие на одной из военных баз в Ираке, вернулись в Америку. Папарацци запечатлели президентскую чету во время выхода из вертолета, приземлившегося на площадке у Белого дома.

Для возвращения домой 48-летняя первая леди США надела теплое изумрудное пальто с поясом, а также кожаные брюки светло-коричневого цвета. Которые издали вполне можно было и не заметить, решив, что на Мелании надета одна лишь верхняя одежда.

Дополнили смелый образ госпожи Трамп туфли на каблуке под цвет брюк и солнцезащитные очки в крупной оправе.





Источник: https://telegraf.com.ua
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