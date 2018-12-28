"Беременная" Настя Каменских взорвала сеть

Певица сделала постановочный снимок "беременности".





Скандальная певица Анастасия Каменских показала фанатам беременный живот. Фотография опубликована в фан-аккаунте Instagram.





Оказалось, что этот "беременный" кадр - творение одного из фанатов певицы. Он решил примерить Каменских образ мамы на сносях и в фотошопе приделал ей животик.





"Одновременно и смешно и красиво", — так подписала кадр Настя.













Но не все подписчики оценили чувство юмора звезды. Многие достаточно резко прокомментировали поступок.





"Абсолютно, ничего смешного", "Мозгів нема так жартувати! Вже не знає чим піаритись", "Это тупо", "Ей не идет", "Не смешно и не красиво! Это тупость", "Шуточки конечно…", — таких надписей немало в комментариях.





Певица стоит у стены в обтягивающем красном платье, через него хорошо заметно беременный животик. Одной рукой артистка придерживает спину, а другой — опирается на стену. Голову певицы украшает украинский венок.



