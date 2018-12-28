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Шоу-бизнес
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28 декабря 18, 12:42
Шакира опубликовала селфи с Жераром Пике и детьми
Шакира
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41-летняя певица Шакира порадовала своих преданных поклонников редким семейным фото, на котором позирует вместе с 31-летним возлюбленным Жераром Пике и сыновьями — пятилетним Миланом и трехлетним Сашей.
Этим снимком известная исполнительница зажигательных песен трогательно поздравила свою 55-миллионную армию фолловеров с рождественскими праздниками.

Счастливых праздников!

— написала Шакира в посте под снимком на испанском (родной язык колумбийской певицы) и английском языках.



Интернет-пользователи остались довольны столь редкой публикацией в Instagram звезды и отметили, что семья кажется невероятно счастливой, а также признали, что мальчики одинаково похожи и на папу, и на маму.

Какая прелестная семья!

Люблю вас!

Всего хорошего вам и вашей замечательной семье!



Кстати, новым трогательным селфи Шакира в очередной раз опровергла слухи о проблемах в отношениях с Пике, которые появляются в прессе с завидной регулярностью.

Напомним, что Шакира настолько привязана к собственным детям, что даже берет их с собой на гастроли. Свободное же время певица с возлюбленным и мальчиками любит проводить на прогулках: счастливое семейство часто попадает в объективы папарацци во время отдыха в парке развлечений или шопинга.



Источник: http://healthystyle.info
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