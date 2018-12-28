Шакира опубликовала селфи с Жераром Пике и детьми

Этим снимком известная исполнительница зажигательных песен трогательно поздравила свою 55-миллионную армию фолловеров с рождественскими праздниками.





Счастливых праздников!





— написала Шакира в посте под снимком на испанском (родной язык колумбийской певицы) и английском языках.













Интернет-пользователи остались довольны столь редкой публикацией в Instagram звезды и отметили, что семья кажется невероятно счастливой, а также признали, что мальчики одинаково похожи и на папу, и на маму.





Какая прелестная семья!





Люблю вас!





Всего хорошего вам и вашей замечательной семье!













Кстати, новым трогательным селфи Шакира в очередной раз опровергла слухи о проблемах в отношениях с Пике, которые появляются в прессе с завидной регулярностью.





Напомним, что Шакира настолько привязана к собственным детям, что даже берет их с собой на гастроли. Свободное же время певица с возлюбленным и мальчиками любит проводить на прогулках: счастливое семейство часто попадает в объективы папарацци во время отдыха в парке развлечений или шопинга.











