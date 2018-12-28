Как изменились участники шоу "Зважені та щасливі":До и после

27 декабря на канале СТБ состоялся грандиозный финал восьмого сезона самого весомого шоу страны “Зважені та щасливі“. Зрители увидели, насколько хорошо участники восемь месяцев работали над своими телами и как изменилась жизнь семей после проекта. И, конечно, кто стал победителем основного взвешивания и домашнего похудения.

Василий Вирастюк на финале рассказал о том, что сейчас его вес держится в пределах 134-135 кг. Пришел он на “Зважені“ в весе 153 кг. И говорил, что ниже 140 кг цифра не опускалась уже 15 лет. Сейчас ему абсолютно комфортно, учитывая его комплекцию.

Основное взвешивание выиграла команда красных — Олег и Богдан Буряки. Тренер — Марина Боржемская-Узелкова. Киевские богатыри под 2 метра ростом. Олег пришел с весом 158 кг. Богдан пришел с весом 168 кг. Олег избавился от 69 кг, а Богдан скинул 75 кг. Кроме новой здоровой жизни, Олег и Богдан получили приз в размере 400 тыс. грн. "Зважені та щасливі": как изменились участники шоу (фото до и после похудения) © пресс-служба канала СТБ









Олег и Богдан делятся впечатлениями:

"До последнего не верили в победу, хотя очень старались. Мы привыкли к здоровому образу жизни. Сейчас уже даже ломки начинаются, если несколько дней не занимаемся в зале. Уже привыкли и без этого не можем. Пока не решили на что потратим деньги, но это точно будет связано со здоровой жизнью."









Домашнее взвешивание выиграла команда синих – Саша и Наташа Валигурские. Тренер – Слава Узелков. Сын и мать из Ивано-Франковска. Наташа пришла на проект с весом 140 кг, а Саша – 195 кг. И стал самым тяжелым участников восьмого сезона. За восемь месяцев Саше удалось избавиться от 90 кг! А Наташе – от 58 кг. Кроме новой здоровой жизни, Саша и Наташа получили приз в размере 200 тыс. грн.









Саша Валигурский говорит: "Раньше моей любимой едой была шаурма, сейчас – фета. Не могу без нее жить. Конечно, мы очень много работали, чтобы изменить свое тело и жизнь. Естественно, очень рады, что выиграли. Деньги пока тратить не будем. Это будет пополнение в капитал на квартиру. "

Подготовка к следующему, девятому, сезону уже идет – он будет одиночным.



Все участники сезона работали под присмотром тренеров проекта: Марины Боржемской-Узелковой, Славы Узелкова и Василия Вирастюка. Кто-то из пар старался больше, кто-то себя жалел. Зрители смогли оценить и увидеть работу каждого участника.

Команда розовых. Иван Нестеров пришел на проект с весом 108 кг и скинул 41 кг. Его вес – 67 кг. Оля Нестерова пришла на проект с весом 137 кг, похудела на 45 кг. Сейчас она весит 92 кг, и усердно работает дальше.









Команда голубых. Вероника Бадерная пришла на проект с весом 127 кг, скинула 39 кг. Ее вес – 88 кг. Евгения Маркова пришла на проект с весом 156 кг, за восемь месяцев скинула 57 кг. Ее вес – 99 кг.









Команда желтых. Людмила Мотыка пришла на проект с весом 128 кг, скинула 60 кг. Сейчас ее вес составляет 68 кг. Наташа Мотыка пришла на проект с весом 120 кг, похудела на 36 кг. Ее вес – 84 кг.









Команда зеленых. Богдан Ремский пришел на проект с весом 187 кг, похудел на 64 кг. Его вес – 123 кг. Сюзанна Ремская пришла с весом 105 кг, скинула 34 кг. Сейчас ее вес – 71 кг.









Команда коричневых. Алина Радомская пришла на проект с весом 95 кг, скинула 23 кг. Ее вес – 72 кг. Наталья Макаренко пришла на проект с весом 112 кг, скинула 31 кг. Сейчас ее вес – 81 кг.









Команда оранжевых. Борис Мисишин пришел на проект с весом 129 кг, скинул 32 кг. Сейчас его вес – 97 кг. Катя Мисишина пришла на проект с весом 145 кг, скинула 33 кг. Сейчас ее вес – 112 кг, но она продолжает работать над собой.









Команда фиолетовых. Валентина Маценко пришла на проект с весом 118 кг, и скинула 37 кг. Сейчас ее вес составляет 81 кг. Наталья Маценко пришла на проект с весом 156 кг, скинула 38 кг. И сейчас ее вес составляет 118 кг. После того, как Наталья покинула проекта, она обвенчалась с любимым мужчиной, а Наталья встретила молодого человека и в феврале планирует сыграть свадьбу.









