Джейсон Момоа "испортил" молодоженам фотосессию

Известно, что Момоа проводит рождественские праздники на Гавайях. В частности, он прилетел на остров для презентации фильма про супергероя Аквамена. В свободное от актерских будней время он отдыхает на пляже и катается на серфе.





Так, на пляже города Каполей его и заметили молодожены, которые в это время проводили свадебную фотосессию. Фотограф попросил актера поучаствовать в съемке, а Джейсон Момоа согласился позировать для пары.





"Перед церемонией фотограф сказал нам, что Джейсон в городе. Я ответила:"Сделать с ним фото в день свадьбы было бы так здорово!". И спустя час после того, как мы с женихом обменялись клятвами и отправились фотографироваться, увидели, как по пляжу идет Джейсон со своей командой", – рассказывает невеста Кэти.





Организатор свадьбы Карина Купер также признался, что актер и его компания были очень дружелюбными, поздравляли молодоженов и охотно общались.





Теперь на нескольких свадебных фотографиях влюбленных красуется Джейсон Момоа с трезубцем Аквамена.



























