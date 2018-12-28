Марат Башаров зверски избил жену

Отмечается, что о жестокости артиста рассказал брат пострадавшей Лизы Шевырковой - Федор. По его словам, Марат применил рукоприкладство по отношению к жене и сломал ей нос. Сейчас Шевыркова отдыхает после перенесенного стресса.





Стоит упомянуть, что Марат Башаров уже не раз был обвинен в агрессивном поведении. В частности, он поднимал руку на женщин, с которыми проживал. Люди из окружения актера считали, что мужчина успокоился и стал уравновешеннее с Лизой Шевырковой, однако оказалось, что семья просто скрывала личные моменты своей жизни.





Кроме того, брат жертвы заявляет, что артист не в первый раз избил Лизу. Он рассказал, что в прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в больницу с травмой руки. Хотя журналистам Лиза всегда продолжала говорить, что Марат - заботливый папа и муж.



