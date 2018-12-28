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Шоу-бизнес
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28 декабря 18, 13:39
Марат Башаров зверски избил жену
Марат Башаров
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В четверг, 27 декабря, стало известно, что популярный российский актер Марат Башаров избил свою супругу, которая с переломом носа была вынуждена обратиться в травмпункт.
Отмечается, что о жестокости артиста рассказал брат пострадавшей Лизы Шевырковой - Федор. По его словам, Марат применил рукоприкладство по отношению к жене и сломал ей нос. Сейчас Шевыркова отдыхает после перенесенного стресса.

Стоит упомянуть, что Марат Башаров уже не раз был обвинен в агрессивном поведении. В частности, он поднимал руку на женщин, с которыми проживал. Люди из окружения актера считали, что мужчина успокоился и стал уравновешеннее с Лизой Шевырковой, однако оказалось, что семья просто скрывала личные моменты своей жизни.

Кроме того, брат жертвы заявляет, что артист не в первый раз избил Лизу. Он рассказал, что в прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в больницу с травмой руки. Хотя журналистам Лиза всегда продолжала говорить, что Марат - заботливый папа и муж.

Источник: https://kinoafisha.ua
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