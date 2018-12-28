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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 декабря 18, 13:49
Марина и Вячеслав Узелковы расстались после 22 лет отношений
Марина и Вячеслав Узелковы
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Грустную новость подтвердила лично Марина.
Одна из самых прочных знаменитых украинских пар Марина и Вячеслав Узелковы огорчили поклонников сообщением. Так, супруги подтвердили слухи, что разошлись после 22 лет отношений.

Информацию подтвердила лично Марина Узелкова на своей странице в Instagram. Тренер оставила большой пост, в котором призналась, что они с Вячеславом больше не пара, и попросила фанов "не искать причин и подводных камней" в их расставании.

"Мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара. Мы остались друзьями, поэтому, пожалуйста, не стоит искать причин, подводных камней и виновных. Это жизнь. И так случается, что два корабля, идущих в одном направлении, расходятся, потому что у каждого из них появляется другой маршрут направления движения. Мы это приняли вместе. И мы двигаемся дальше, не снижая оборотов", – написала Узелкова.



Также она добавила, что "любые чувства ценны, когда они не на показ". "Давайте не будем считать, что наша история закончилась плохо. Мы по-прежнему родители замечательных деток, которых любим очень крепко и заботимся очень бережно", – отметила Марина.

Напомним, что информация о разладе в семье Марины и Вячеслава Узелковых появилась в СМИ в начале декабря. Тогда же инсайдер рассказал Сегодня.Lifestyle, что разлад в семье Узелковых случился давно – еще осенью. Супруги, которые вели проект "Зважені та щасливі", даже на работу приезжали порознь.

Отметим, что Марина и Вячеслав Узелковы познакомились в университете в 1997 году. Тогда будущий чемпион по боксу был на втором курсе. У пары есть двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

Источник: www.segodnya.ua
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