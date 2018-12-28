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28 декабря 18, 18:33
Олег Винник показал видео с отдыха
Олег Винник
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В видео можно увидеть не только фрагменты из концертов певца, но и, как Винник со своей командой отдыхает.

Покоритель женских сердец Олег Винник поделился со своими фанатами видеохроникой с концерного тура “Ты в курсе“. Видео-дневник певец выложил на своей страничке в инстаграм.


В видео поп-идол делится фрагментами своего отдыха со своей командой.

Ранее сообщалось, гастрольный тур “Ты в курсе“ стартовал 20 мая 2018 года  и каждый город встречал любимого артиста миллионов украинских женщин аншлагами. 

Весной 2019-го популярный украинский исполнитель Олег Винник, известный в Европе под сценическим именем OLEGG, представит авторскую музыкальную программу на концертных площадках Берлина, Гамбурга, Нюрнберга, Ратингена, Оффенбаха, Праги, Варшавы и других европейских городов.  

11 мая украинского  певца можна увидеть на концерте в Уильнюсе. В рамках шоу прозвучат бессменные хиты Олега Винника “Нино“, “Счастье“, “Вовчиця“, душевные рок-баллады и зажигательные танцевальные композиции.
bigmir.net
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