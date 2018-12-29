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29 декабря 18, 14:30
Регина Тодоренко рассказала, чем украсила новогоднюю елку
Регина Тодоренко
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Телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram, какими невероятными вещами она украшала елку.
Известная ведущая Регина Тодоренко разместила в своем Instagram теплые фото с наряженной елкой и рассказала, какими предметами она раньше наряжала новогоднюю красавицу.

"Где бы я не находилась, в Новый год, я всегда наряжаю елку. И каждый год у меня тематическая елочка: елка с пожеланиями в конвертах, денежная елка, елка в полароидных фотках, мандариновая елка, иногда я вешаю на нее все, что хочу притянуть к себе в следующем году. Этот Новый год для меня особенный, и я хочу в своей семье завести традицию передавать новогодние игрушки из поколения в поколение", – призналась ведущая.





Источник: https://telegraf.com.ua
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