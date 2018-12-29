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Шоу-бизнес
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29 декабря 18, 11:34
Венсан Кассель и Тина Кунаки ждут ребенка
Венсан Кассель и Тина Кунаки
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В сети появились фото Тины Кунаки с небольшим животиком.
Французский актер Венсан Кассель, который отыграл свадьбу с моделью Тиной Кунаки в августе этого года, готовится к пополнению в семье. В СМИ появилась информация, что 21-летнняя возлюбленная Венсана беременна.

Как сообщает издание Just Jared, на мысли о том, что Тина в интересном положении, журналистов натолкнул заметно увеличившийся живот модели. На днях Кунаки видели в аэропорту Орли во Франции, где папарацци и заметили изменения в фигуре девушки.



Пока что пара эти слухи никак не комментирует, однако Кунаки, которая частенько делилась с поклонниками пикантными фото в купальниках, стала это делать все реже и реже. Фаны уверенны, что это связано с грядущими переменами в жизни знаменитых супругов.

Напомним, что 52-летний Венсан Кассель и 21-летння Тина Кунаки поженились в середине августа этого года. До этого Венсан 14 лет пробыл в браке с актрисой Моникой Беллуччи, от которой у него есть двое дочерей.

Источник: https://telegraf.com.ua
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