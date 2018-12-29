Женя Галич поделился семейными снимками

Артист позировал перед камерой со своей семьей. В своем блоге Женя Галич опубликовал серию новогодних фото со своей женой Валерией и детьми. Счастливая семья позировала перед камерой в стильных пижамах. Для фотосессии Женя и Валерия Галич выбрали свое жилье, которое стильно декорировали перед праздниками. "Я задыхаюсь от нежности", – лаконично написал Женя Галич.





Известно, что автором съемки была фотограф Оля Стеценко. По ее словам, фотосессия в семье солиста группы O.Torvald состоялась по-настоящему, без наигранных локаций, в удобной одежде и с неподдельными чувствами. Это подтвердила и жена Жени Галича – Валерия. "Остановить бы момент! Разве может быть в этом мире что-то волшебнее? Ребята просто приехали к нам утром и часик побыли с нами, мы не позировали, не "готовились" к съемке, ничего не планировали и не делали специально, поэтому все прошло легко и весело! А главное – какие вышли кадры", – рассказала Валерия Галич.











































































