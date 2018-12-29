Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.71
USD
27.69
RUB
0.40
EUR
31.74
USD
27.71
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 декабря 18, 16:09
Анжделина Джоли планирует пойти в политику
Анжделина Джоли
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Анжделина Джоли считает, что может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными.
Голливудская актриса Анджелина Джоли намекнула, что в будущем может пойти в политику. В интервью программе Today на радио ВВС она сказала, что 20 лет назад исключила бы такой вариант, но теперь уже не так категорична.

Отвечая на вопрос, может ли она однажды пойти в президенты США, актриса сказала: "Если бы вы спросили меня 20 лет назад, я бы рассмеялась... Правда, я не знаю. Я всегда говорю, что буду там, где во мне нуждаются". 

Актриса отметила, что, как показала работа в ООН, она может эффективно сотрудничать с правительствами и с военными, что открывает немало возможностей. Однако после этого Джоли добавила, что пока предпочла бы не углубляться в эту тему.

Когда ведущий предположил, что актриса могла бы оказаться в списке демократов, участвующих во внутрипартийных выборах кандидата в президенты, она ответила "спасибо", не став этого отрицать.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Анастасия Приходько обратилась в суд
Египетскую актрису ждет 5 лет тюрьмы
Актрису Дизель Шоу посмертно наградили орденом "За заслуги"
Елизавета Боярская поделилась новым снимком
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ева Лонгория показала фигуру в купальнике
noimageКэтрин Зета-Джонс порадовала редким семейным снимком
noimageИзвестны факты об избиении популярного певца, Фото
noimageПринц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл
noimageРегина Тодоренко рассказала, чем украсила новогоднюю елку
Лента новостей