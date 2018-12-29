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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 декабря 18, 16:45
Кэтрин Зета-Джонс порадовала редким семейным снимком
Кэтрин Зета-Джонс
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Актриса с семьей проводит рождественские каникулы на Карибах.
Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс отметила Рождество с семьей на Карибских островах.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором она позирует со своим 74-летним супругом, знаменитым актером Майклом Дугласом, а также их двумя детьми: 18-летним Диланом и 15-летней Кэри.

"Посылаем всем лучи любви от нашей семьи", – подписала снимок Кэтрин.

Поклонники актрисы поздравили семейство с Рождеством и отметили, что дети очень на нее похожи. "Самая милая семья", "Счастливое семейство, счастливого рождества!", "Пусть вам везет весь год!", "Дочь – ваша копия", "Отлично выглядите", – написали подписчики Кэтрин в комментариях к снимку.



Источник: https://kinoafisha.ua
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