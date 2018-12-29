Кэтрин Зета-Джонс порадовала редким семейным снимком

Известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс отметила Рождество с семьей на Карибских островах.





На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, на котором она позирует со своим 74-летним супругом, знаменитым актером Майклом Дугласом, а также их двумя детьми: 18-летним Диланом и 15-летней Кэри.





"Посылаем всем лучи любви от нашей семьи", – подписала снимок Кэтрин.





Поклонники актрисы поздравили семейство с Рождеством и отметили, что дети очень на нее похожи. "Самая милая семья", "Счастливое семейство, счастливого рождества!", "Пусть вам везет весь год!", "Дочь – ваша копия", "Отлично выглядите", – написали подписчики Кэтрин в комментариях к снимку.











