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Шоу-бизнес
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29 декабря 18, 16:47
Ева Лонгория показала фигуру в купальнике
Ева Лонгория
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Звезда смело демонстрирует формы через шесть месяцев после родов.
Голливудская актриса Ева Лонгория, которая показала рождественские фото с подросшим сыном, порадовала фанов пикантным фото. На странице в Instagram знаменитость запостила снимок, где предстает в цельном купальнике.

На фотографии 43-летняя Лонгория позирует возле бассейна, голову знаменитости украшает бежевая шляпа с широкими полями. "Солнце вышло!" – прокомментировала яркий снимок актриса.

 

Отметим, что в отличие от своих знаменитых коллег, Ева не пользуется фотошопом и не стала скрывать на снимке некоторые недостатки фигуры. Как известно, шесть месяцев назад Лонгория впервые стала мамой. Теперь же звезда активно работает над тем, чтобы вернуть былые формы.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" следит за питанием, занимается спортом и даже использует своего сына в качестве гантели. Помимо этого, известная мама часто берет малыша в поездки и на работу.

Источник: https://www.segodnya.ua
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