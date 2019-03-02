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Шоу-бизнес
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1 марта 19, 16:09
Маша Ефросинина раскрыла забавный факт о себе
Маша Ефросинина
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Маша Ефросинина решила развеселить своих поклонников.
Знаменитая украинская ведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram опубликовала фото в стильном леопардовом пальто и раскрыла забавный факт о себе:

"Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто каждый мать его, каждый первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайфхак! Имя ему – леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая!", – с юмором подписала фото Маша и добавила хештег "полезные тренды". 



"Ай, Маша, насмешили", "Мария – вы прекрасны!!!! Так держать!!! Ваша энергия передается и через интернет!!!", "Это суперспособность – во всем видеть позитив и положительные стороны!!!", – пишут поклонники Маши в комментариях к снимку.

Источник: https://telegraf.com.ua
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