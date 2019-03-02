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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 марта 19, 16:12
Люк Перри госпитализирован с тяжелым инсультом
Люк Перри
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Трагические новости для поклонников "Беверли-Хиллз 90210" и "Ривердейла": звезда двух популярных сериалов Люк Перри в минувшую среду перенес тяжелый инсульт и был срочно госпитализирован.
Актер попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210".

Не успели фанаты культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" порадоваться трейлеру ребута проекта, как появилась весьма печальная новость. 52-летний Люк Перри, который в сериале сыграл Дилана, был срочно госпитализирован с тяжелым инсультом и сейчас находится в коме.

Стоит отметить, что представитель Перри Арнольд Робинсон подтвердил Fox News, что актер сейчас находится под наблюдением врачей в больнице. Как стало известно TMZ, в среду утром, 27 февраля, в службу спасения поступил звонок из дома знаменитости. Медики срочно выехали на место и отвезли Перри в ближайшую больницу.

По странному стечению обстоятельств инсульт у Перри случился именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз 90210" и выпустила первый тизер. 

Люк Перри в последнее время работал в Лос-Анджелесе - снимался в новых эпизодах "Ривердейла" (он играет роль отца Арчи, Фреда Эндрюса, с пилотного эпизода, вышедшего в 2017). Конечно же, коллеги по "Ривердейлу" и "Беверли Хиллз 90210" пожелали Перри скорейшего выздоровления. 

Источник: https://telegraf.com.ua
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