Ева Лонгория показала поклонникам подросшего сына

Соответствующий снимок появился на странице знаменитости в Instagram.





На черно-белой фотографии запечатлена Лонгория, которая держит своего первенца на рука - и мама, и сын радостно улыбаются.





"Его улыбка заставляет меня улыбаться", - подписала звезда милое фото.





Стоит также упомянуть, что накануне актриса рассказала фанам о том, что ее сыну уже исполнилось 8 месяцев. На радостях Ева также поделилась с юзерами забавным видео, на котором малыш активно ползает.





"Маленькому ангелочку исполнилось 8 месяцев и это все так быстро происходит", - добавила она.











