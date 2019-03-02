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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 марта 19, 16:45
Ева Лонгория показала поклонникам подросшего сына
Ева Лонгория
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Известная 43-летняя голливудская актриса Ева Лонгория тронула Сеть фотографией своего восьмимесячного сына Сантьяго.
Соответствующий снимок появился на странице знаменитости в Instagram.

На черно-белой фотографии запечатлена Лонгория, которая держит своего первенца на рука - и мама, и сын радостно улыбаются.

"Его улыбка заставляет меня улыбаться", - подписала звезда милое фото.

Стоит также упомянуть, что накануне актриса рассказала фанам о том, что ее сыну уже исполнилось 8 месяцев. На радостях Ева также поделилась с юзерами забавным видео, на котором малыш активно ползает.

"Маленькому ангелочку исполнилось 8 месяцев и это все так быстро происходит", - добавила она.



Источник: https://kinoafisha.ua
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