Даша Астафьева откровенно рассказала о скорой свадьбе

И вот, певица призналась, что совсем скоро ее статус невесты изменится, так как избранник звезды, бизнесмен Артем Ким, поведет ее под венец.





"Уже очень скоро. Я не хочу рассказывать когда, потому что последний раз, когда мы летели это сделать за границей, нас задержали. Я не хочу ничего планировать, но мы очень хотим", – сказала в интервью Даша Астафьева.





А вот на вопрос журналистов, где состоится это событие, артистка ответила, что очень надеется, что за границей. Так как она мечтает о тихом, душевном событии, а в Киеве ей этого сделать незаметно не удастся.



