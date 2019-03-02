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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 марта 19, 16:48
Даша Астафьева откровенно рассказала о скорой свадьбе
Даша Астафьева
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Поклонники сексуальной красотки Даши Астафьевой только и ждут, когда же она порадует их замечательной новостью о свадьбе.
И вот, певица призналась, что совсем скоро ее статус невесты изменится, так как избранник звезды, бизнесмен Артем Ким, поведет ее под венец.

"Уже очень скоро. Я не хочу рассказывать когда, потому что последний раз, когда мы летели это сделать за границей, нас задержали. Я не хочу ничего планировать, но мы очень хотим", – сказала в интервью Даша Астафьева.

А вот на вопрос журналистов, где состоится это событие, артистка ответила, что очень надеется, что за границей. Так как она мечтает о тихом, душевном событии, а в Киеве ей этого сделать незаметно не удастся.

Источник: https://kinoafisha.ua
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