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1 марта 19, 17:55
Узелков разместил в сети недвусмысленный пост о разводе.ФОТО
Вячеслав Узелков
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Боксер опубликовал фото с детьми.
Интерес к разводу знаменитого украинского боксера и тренера шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Узелкова с его супругой, также тренером "Зважених", Мариной Боржемской-Узелковой не утихает. После того, как Марина в своем Instagram объявила о разводе, детали расставания супругов до сих пор обсуждают в сети и СМИ.

Сейчас он публикует в сети фото бывшей жены, детей, а также недвусмысленные публикации о разводе. Этот раз не стал исключением. Узелков разместил фото с детьми – Оливией и Робертом, и лаконично подписал снимки "Зачем?", добавив множество скобок, означающих "грустную улыбку", а также хештеги "развод", "любовь", "семья", "счастье есть", "дети".

Функцию комментирования фото Узелков отключил.





Источник: https://www.segodnya.ua
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