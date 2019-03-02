Узелков разместил в сети недвусмысленный пост о разводе.ФОТО

Интерес к разводу знаменитого украинского боксера и тренера шоу "Зважені та щасливі" Вячеслава Узелкова с его супругой, также тренером "Зважених", Мариной Боржемской-Узелковой не утихает. После того, как Марина в своем Instagram объявила о разводе, детали расставания супругов до сих пор обсуждают в сети и СМИ.





Сейчас он публикует в сети фото бывшей жены, детей, а также недвусмысленные публикации о разводе. Этот раз не стал исключением. Узелков разместил фото с детьми – Оливией и Робертом, и лаконично подписал снимки "Зачем?", добавив множество скобок, означающих "грустную улыбку", а также хештеги "развод", "любовь", "семья", "счастье есть", "дети".





Функцию комментирования фото Узелков отключил.



















