Ани Лорак в латексе похвасталась российскими наградами

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась со своим мужем, получила несколько наград на музыкальной премии ZDAWARDS в РФ. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.





Ани Лорак опубликовала фото, на котором она в черном латексном платье и в босоножках на высоком каблуке позирует на фоне баннера с наградами в руках. Певица написала, что она получила три статуэтки – в номинациях "Лучшая певица", "Лучшее шоу" и "Sexy singer".





В комментарии к посту появилось множество поздравлений. Фанаты отмечают, что Лорак это заслужила и она настоящая "Дива". Однако, нашлись и те, кто раскритиковал артистку.











