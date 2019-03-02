69-летняя Мерил Стрип стала бабушкой

В декабре 2018-го появилась информация, что старшая дочь Мерил Стрип, 35-летняя Мэйми Гаммер, беременна от своего возлюбленного, актера Мехара Сети.





Теперь публика узнала еще более радостную новсть – 69-летняя Мерил Стрип впевые стала бабушкой, об этом сообщает Us Weekly. Уже известно, что Мэйми Гаммер родила мальчика.





Отметим, оскароносная актриса Мерил Стрип состоит в браке со скульптором Доном Гаммером уже 40 лет. У пары есть четверо детей: 39-летний Генри Гаммер, 35-летняя Мэйми Гаммер, 32-летняя Грейс Гаммер и 27-летняя Луиза Гаммер.



