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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 марта 19, 18:02
69-летняя Мерил Стрип стала бабушкой
Мерил Стрип
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Дочь Мерил Стрип родила первенца.
В декабре 2018-го появилась информация, что старшая дочь Мерил Стрип, 35-летняя Мэйми Гаммер, беременна от своего возлюбленного, актера Мехара Сети.

Теперь публика узнала еще более радостную новсть – 69-летняя Мерил Стрип впевые стала бабушкой, об этом сообщает Us Weekly. Уже известно, что Мэйми Гаммер родила мальчика.

Отметим, оскароносная актриса Мерил Стрип состоит в браке со скульптором Доном Гаммером уже 40 лет. У пары есть четверо детей: 39-летний Генри Гаммер, 35-летняя Мэйми Гаммер, 32-летняя Грейс Гаммер и 27-летняя Луиза Гаммер.

Источник: https://www.segodnya.ua/
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